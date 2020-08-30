لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.. نتنياهو يُعلن عن محادثات سرية مع قادة دول عربية

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم، الأحد، أن الدولة العبرية بدأت بمحادثات مع دول عربية ومسلمة عدة وزعماء عرب بهدف تطبيع العلاقات بين الطرفين.
وأضاف نتنياهو قائلاً خلال مؤتمر صحفي جمعه بصهر الرئيس الأميركي ومستشاره جاريد كوشنر فيالقدس عشية أول رحلة تجارية بين إسرائيل والإمارات: "هناك الكثير من اللقاءات بعيداً من الأضواء الإعلامية مع زعماء عرب ومسلمين من أجل تطبيع العلاقات مع إسرائيل".
وقال نتنياهو إنه تحدث إلى مسؤولين من السودان وتشاد وسلطنة عُمان.
وتأتي الرحلة الجوية التاريخية المرتقبة الإثنين بعد نحو أسبوعين من إعلان اتفاق تطبيع العلاقات الإماراتي-الإسرائيلي، والذي تم بوساطة أميركية.
وأصبحت الإمارات أول دولة خليجية وثالث دولة عربية تقوم بتطبيع علاقاتها مع إسرائيل بعد مصر (1979) والأردن (1994).
وستقل الرحلة صباح الإثنين وفدا أميركياً-إسرائيلياً يترأسه كوشنر.
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