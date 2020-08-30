بسبب كورونا.. الهند تُعلن عن عدم المشاركة في التدريبات العسكرية الروسية

قررت وزارة الدفاع الهندية عدم المشاركة في التدريبات العسكرية متعددة الجنسيات (القوقاز- 2020)، التي تنظمها روسيا؛ بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



وكتب المتحدث باسم وزارة الدفاع الهندية، في تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة (تويتر)، ونقلتها وكالة أنباء آسيا الدولية (إيه.إن.أي): "إن روسيا والهند شريكان استراتيجيان وثيقان، ولكن في ضوء الوباء وما يترتب عليه من صعوبات

في التدريب، فقررت الهند عدم إرسال قواتها هذا العام للمشاركة في تدريبات القوقاز 2020، وقد تم إبلاغ الجانب الروسي بهذا الأمر".

وكانت الوكالة قد نقلت عن مصدر بوزارة الدفاع الهندية، في وقت سابق، أن الهند قد تنسحب من هذه التدريبات الدولية، نظرًا لأن قوات من الصين وباكستان

تخطط أيضا للمشاركة فيها، وقد تدهورت علاقات نيودلهي مع البلدين مؤخرا وشهدت توترات.

ومن المقرر أن يزور وزير الدفاع الهندي روسيا في الفترة من 4 إلى 6 سبتمبر المقبل، للمشاركة في اجتماع وزراء دفاع منظمة شانغهاي للتعاون، ولكن من المرجح ألا تجري محادثات ثنائية مع نظيره الصيني على هامش الاجتماع بسبب توتر العلاقات، حسب الوكالة.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أفادت، في وقت سابق، بأن تدريبات (القوقاز- 2020) ستجري بمشاركة ممثلي 5 دول أجنبية.