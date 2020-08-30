نتنياهو يعلن عن تبادل تجاري وسياحي واسع مع الإمارات

كتبت أسماء لمنور في الأحد 30 أغسطس 2020 04:29 مساءً - منذ 10 ثواني

اعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد، إن بلاده ستشهد تبادلا تجاريا وسياحيا واسعا مع الإمارات، وحث دول عربية أخرى على بناء العلاقات مع إسرائيل من أجل مستقبل أفضل للمنطقة.

وقال نتنياهو خلال مؤتمر صحفي جمعه بكبير مساعدي الرئيس الأميركي جاريد كوشنير، ومستشار الأمن القومي الأميركي روبرت أوبراين، إن السلام مع الإمارات خطوة تمهّد لمعاهدات مع دول أخرى في المنطقة.

وأضاف “هناك عدة محادثات مباشرة وغير معلنة مع القادة العرب والمسلمين لتطبيع العلاقات مع دولة إسرائيل”، معرباً عن سعادته بالعلاقات التي تم إرساؤها مع الإمارات. وقال “الخطوة التي قامت بها الإمارات هي خطوة للسلام، لقد حان الوقت لإلغاء هذه المقاطعة لتحقيق السلام مع إسرائيل، ولتحقيق السلام علينا القيام بمثل هذه الخطوات”.

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وتابع قائلا “يجب أن تكون الدول العربية على استعداد لتبني علاقات اعتيادية مع إسرائيل، إذا ما أردنا تحقيق السلام المتقدم”.

وفي الثالث عشر من الشهر الجاري أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ، عن إبرام اتفاق سلام “تاريخي” بين إسرائيل والإمارات، سيسهم في دفع عملية السلام في الشرق الأوسط.

وجاء في البيان المشترك أن “الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد تحدثوا واتفقوا على إقامة علاقات طبيعية بين إسرائيل والإمارات”.

وأضاف ترامب أن “اشياء رائعة تحدث باتجاه التطبيع بين دول إسلامية واسرائيل لكن لا يمكنني للحديث عنها”، متوقعا أن تحذو دول إسلامية حذو الإمارات وتوقع اتفاق سلام مع إسرائيل.