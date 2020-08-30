“أرامكو” العملاقة تؤكد اكتشاف حقلين جديدين للنفط والغاز في مناطق المملكة الشمالية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 30 أغسطس 2020 04:29 مساءً - منذ ساعة واحدة

في تطور اقتصادي مهم على صعيد المملكة العربية والسعودية ومنطقة الخليج عامة، صرح وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، أن شركة “أرامكو” العملاقة اكتشفت حقلين جديدين للنفط والغاز في المناطق الشمالية للمملكة.

أعلن وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأحد، أن شركة “أرامكو” العملاقة اكتشفت حقلين جديدين للنفط والغاز في المناطق الشمالية للمملكة.

ونقلت كالة “واس” السعودية الرسمية اليوم الأحد عن وزير الطاقة قوله إن “أرامكو” تمكنت من “اكتشاف حقلين جديدين للزيت والغاز في الأجزاء الشمالية من المملكة، وهما: حقل هضبة الحجرة للغاز في منطقة الجوف، وحقل أبرق التلول للزيت والغاز في منطقة الحدود الشمالية”.

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وبين الأمير عبد العزيز، في تصريح للوكالة، أن “الغاز الغني بالمكثفات تدفق من مكمن الصارة بحقل هضبة الحجرة، شرق مدينة سكاكا، بمعدل 16 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، مصحوبا بنحو 1944 برميلا من المكثفات”.

وأضاف أن “الزيت العربي الخفيف الممتاز غير التقليدي تدفق من مكمن الشرورا في حقل أبرق التلول في الجنوب الشرقي من مدينة عرعر، بمعدل 3189 برميلا يوميا، مصحوبا بنحو 1.1 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز في اليوم، فيما تدفق الغاز من مكمن القوّارة في الحقل نفسه، بمعدل 2.4 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، مصحوبا بـ49 برميلا يوميا من المكثفات”.

وأشار إلى أن شركة “أرامكو” السعودية “ستواصل العمل على تقييم كميات الزيت والغاز والمكثفات في الحقلين، بالإضافة إلى حفر المزيد من الآبار لتحديد مساحة وحجم الحقلين”.