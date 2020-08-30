تقديرات حكومية: الكويت بحاجة ملحة إلى اقتراض 20 مليار دينار

كتبت أسماء لمنور في الأحد 30 أغسطس 2020 04:29 مساءً - منذ ساعة واحدة

قال وزير مالية الكويت براك الشيتان إن حاجة الحكومة لإقرار قانون الدين العام الذي سيمكنها من اقتراض 20 مليار دينار (نحو 66 مليار دولار) خلال 30 عاما “ما زالت ملحة وضرورية”.

وأضاف الشيتان في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، بعد لقائه اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة، أنه أكد لأعضاء اللجنة على أن الدين العام لن يزيد على 60 بالمئة من الناتج الإجمالي، وأن حصيلة الاقتراض ستوجه للإنفاق على “مشاريع البنية التحتية والإنشائية”.

وأوضح أنه تلقى من اللجنة المالية بالبرلمان مقترحا لتخفيض سقف الدين العام وتقليص آجال الاقتراض، مضيفا أن الحكومة ستدرس الاقتراح وترد عليه “بشكل مكتوب” تمهيدا للتعاون بين الجانبين للوصول إلى إقرار القانون.

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تصريحات الوزير الكويتي جاءت عقب أزمة حكومية في الكويت أدت بأن يضع الوزير الشيتان استقالته بتصرف رئیس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.

وتلك الأزمة أتت إثر انتقادات من بعض النواب الكويتيين للشيتان بافتقاره لـ “رؤية اقتصادية حقيقية” على خلفية الخلاف حول مشروع الدين العام والوثيقة الاقتصادية التي أعدتها الحكومة لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا، حيث يرى هؤلاء النواب أنهما يطرحان حلولا “تمس جيوب المواطنين”.

يذكر أن (الدولار = 0.3052 دينار كويتي)