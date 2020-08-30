بعد انتقادات دولية لملف العمالة.. قطر تعلن عن أدنى جديد للأجور

كتبت أسماء لمنور في الأحد 30 أغسطس 2020 04:29 مساءً - منذ ساعتين

بعد انتقادات دولية لملف أجور العمالة الأجنبية في قطر، أعلنت الحكومة القطرية تحددي الحد الأدنى للأجر الشهري “الأساسي” عند ألف ريال قطري.

وجاء إعلان الحكومة القطرية، اليوم الأحد، عبر وزارة العمل أنه تم تحديد الحد الأدنى للأجر الشهري “الأساسي” عند ألف ريال قطري، أي ما يعادل (275 دولارا أمريكيا) في إطار إصلاحات عمالية تجري في البلاد.

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وأضافت أن الحد الأدنى الجديد للأجر سيدخل حيز التنفيذ في غضون 6 أشهر من نشر القرار بالجريدة الرسمية.

كما أعلنت الوزارة أن الحكومة القطرية اتخذت قرارا بإلغاء اشتراط موافقة الشركات على تغيير الوظيفة.

في غضون ذلك أصدر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الأحد، قانونا بشأن تحديد الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل، وآخر حول تعديل بعض الأحكام الخاصة بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم.