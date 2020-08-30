كتب هاني نصر العربي في الأحد 30 أغسطس 2020 04:28 مساءً - انت الان تقراء خبر لليوم الثاني.. حالات الشفاء من كورونا تفوق الإصابات في العراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت وزارة الصحة والبيئة في العراق، اليوم الأحد، 3860 حالة شفاء، و3731 إصابة، 68 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت وزارة الصحة العراقية، إلى أن حالات الشفاء من فيروس كورونا فاقت لليوم الثاني على التوالي عدد الإصابات.

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وقالت الصحية العراقية، في بيان لها: "تم فحص 20193 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في 1587326 نموذجا".

ومنذ ظهور المرض بلغ مجموع حالات الشفاء في العراق 172880 حالة، والإصابات 231177 إصابة، بينما الوفيات فبلغت 6959 وفاة.