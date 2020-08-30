كتب هاني نصر العربي في الأحد 30 أغسطس 2020 04:28 مساءً - انت الان تقراء خبر مسؤول بالبيت الأبيض: إسرائيل وافقت على وقف ضم أجزاء من الضفة الغربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مستشار البيت الأبيض للأمن القومي روبرت أوبراين أن إسرائيل وافقت على وقف ضم أجزاء من الضفة الغربية.

وقال مستشار البيت الأبيض للأمن القومي، في تصريحات صحفية، نشرتها قناة سكاي نيوز عربية، إن معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل خطوة تاريخية.

وقال بومبيو، اليوم الأربعاء، في تصريحات صحفية، نشرتها قناة سكاي نيوز عربية: "نأمل في البناء على معاهدة السلام بين الإمارات و إسرائيل لتحقيق السلام في المنطقة".

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تحدثت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية، عن معاهدة السلام بين والإمارات وإسرائيل، باعتباها كانت الأولوية الإماراتية، ولا تزال، البعد الاستراتيجي التحولي، والفرص الممكنة التي تنظر إلى المستقبل.

وكان من سمات دولة الإمارات، الطموح، والتميز، والتنافس ببعده الإيجابي اقتصادياً وعلمياً في خدمة البشرية، في التفرد والريادة، وتبوّؤ مصاف الدول في أنحاء العالم.

وأشادت الصحيفة بقرار الإمارات، إعلان معاهدة السلام مع إسرائيل، كانت الأولوية الإماراتية، ولا تزال، البعد الاستراتيجي التحولي، والفرص الممكنة التي تنظر إلى المستقبل.