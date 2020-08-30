كتب هاني نصر العربي في الأحد 30 أغسطس 2020 04:28 مساءً - انت الان تقراء خبر اعتراض وتدمير طائرة مفخخة أطلقتها مليشيات الحوثي تجاه السعودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت قيادة التحالف العربي، اليوم الأحد، اعتراض وتدمير طائرة مفخخة بدون طيار أطلقتها مليشيات الحوثي تجاه السعودية، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير طائرة مفخخة من دون طيار أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه جنوبي السعودية.

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وكان العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي، قال إن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" كانت تستهدف المنطقة الجنوبية بالسعودية، وفقا لوكالة واس السعودية.

وأضاف: "كما تمكنت القوات المشتركة للتحالف من اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدينة جازان".