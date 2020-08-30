كتب هاني نصر العربي في الأحد 30 أغسطس 2020 04:28 مساءً - انت الان تقراء خبر سلطنة عمان تسجل أكثر من 500 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت وزارة الصحة في سلطنة عمان، اليوم الأحد، أكثر من 500 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال 24 ساعة الأخيرة.

وارتفع إجمالي إصابات فيروس كورونا في سلطنة عمان، منذ جائحة كوفيد 19 وحتي الان إلي 83769 حالة، بحسب ما ذكرت وزارة الصحة في السلطنة.

ووفقًا لوزارة الصحة الصحة العمانية، بلغ إجمالي الوفيات بالفيروس المستجد داخل السلطنة منذ تفشي الجائحة 609.

وكشفت الصحة العمانية، في تقرير لها، أن نسب الشفاء في السلطنة منذ بداية الفيروس وحتي الأن إرتفع الي 78386 حالة بنسة شفاء بلغت 93.6 %.

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وشهدت سلطنة عمان، انخفاضا ملحوظا في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وكشفت الصحة العمانية، أن الإصابات الجديدة تضم 1053 إصابة لعمانيين و95 إصابة لغير عمانيين، وبذلك يصل إجمالي حالات الإصابة بكورونا في البلاد إلى 76005 حالات.

وأشارت وزارة الصحة العمانية، إلى أن عدد حالات الوفاة المسجلة بمرض كوفيد-19 ارتفع إلى 384 حالة وفاة بعد تسجيل 13 حالة جديدة.