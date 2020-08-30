كتب هاني نصر العربي في الأحد 30 أغسطس 2020 04:28 مساءً - انت الان تقراء خبر تسجيل 465 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، اليوم الأحد، 465 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 13423 مصابا حتى الآن.

ووفقًا للسلطات الصحية الليبية، وصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 12 ألفًا و958 حالة، لا يزال 11 ألفًا و394 حالة منها نشطًا، فيما بلغ عدد المتعافين ألفًا و333 حالة، والوفيات 231 حالة.

وفي وقت سابق، رصد المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، حالات إصابة بمرض "ريكتسيا" البكتيري في مدينة ترهونة بجنوب شرق العاصمة طرابلس.

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وأصدر المركز الليبي، بيانًا قال فيه إن فريقا طبيا تابعا له زار، منطقة سوق الجمعة بمدينة ترهونة بناء على بلاغ يفيد برصد إصابات وحالات اشتباه بمرض"ريكتسيا" في المدينة.

وأخذ الفريق، عينات من عائلة ظهرت بها إصابات بهذا المرض، مشيرا إلى أن المسبب الرئيس للمرض هو جرثومة "ريكتسيا"، فيما تظهر عدة أعراض على المصابين بالمرض مثل ارتفاع درجات الحرارة، وظهور طفح جلدي.