كتب هاني نصر العربي في الأحد 30 أغسطس 2020 04:28 مساءً - انت الان تقراء خبر روسيا تسجل 4890 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الأحد، عن تسجيل 4890 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، مقابل 4941 في اليوم السابق، لترتفع بذلك الحصيلة إلى 990326 حالة.

وتوفى 68 شخصا، بكوفيد-19 خلال اليوم الماضي انخفاضا عن 111 في الإحصائية السابقة، ما رفع إجمالي الوفيات إلى 17093.

وبحسب مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في تقريره اليومي، وصل عدد حالات الشفاء إلى 806982 بعد تعافي 2599 مريضا خلال اليوم الماضي، بينما لا تزال هناك 166251 حالة نشطة.

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وسجلت العاصمة موسكو 695 إصابة و11 حالة وفاة مقابل 677 إصابة و12 وفاة أمس السبت، ليبلغ مجموع الحالات 261733، منها 4809 حالات وفاة.

وارتفع عدد المتعافين في المدينة إلى 213205 مع تماثل 904 أشخاص للشفاء خلال اليوم الماضي.