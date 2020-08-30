كتب هاني نصر العربي في الأحد 30 أغسطس 2020 04:28 مساءً - انت الان تقراء خبر الصين تسجل 9 إصابات جديدة بكورونا.. والأرجنتين تبلغ عن 400 ألف حالة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت اللجنة الصحية في الصين، تسجيل تسع حالات إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي، وكلها واردة من الخارج مما يعني عدم وجود حالات إصابة منقولة محليا لليوم الرابع عشر.

وسجلت اللجنة الصحية الصينية، أربع حالات جديدة دون ظهور أعراض عليها يوم السبت نزولا من عشر حالات قبل يوم.

Advertisements

ووفقًا للجنة الصينية، بلغ الآن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بكورونا في الصين 85031 حالة بينما ظل عدد الوفيات عند 4634 دون تغيير.

وكانت السلطات الصحية في الأرجنتين، سجلت أعلى عدد من حالات الإصابة اليومية الجديدة بمرض كوفيد-19 مع تخفيف الحكومة جزئيا إجراءات العزل العام للسماح بتجمع أكثر من عشرة في الأماكن المفتوحة مع وضع كمامات.