شكرا لقرائتكم خبر عن أمين "دينية البرلمان" يؤكد امتلاك قنوات الإخوان توكيلا للكذب وبث الشائعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان، أن قنوات الإخوان عمدت أن تتنفس كذبا وبهتانا والعمل على تزييف الأمور وتحريفها، مشددا أن هذه الأدوات الإعلامية معها توكيل للكذب والخداع والنفاق فى صالح التخديم على أهدافها فى التحريض ضد الدولة المصرية وضرب دول بالشرق الأوسط .

وأشار أمين دينية البرلمان، إلى أن الحديث عن هدم مساجد وأنها حملة على بيوت الله، وهو خاطىء جملة وتفصيلا، قائلا " بناء المساجد على أراضى مملوكة للدولة أو على أراضى خطط لها لمشروعات التنمية لا تجوز شرعا وهو أمر غير مقبول فيه العبادة الدينية بالمرة فمكان الإرض إن كانت مغصوبة فالصلاة فيها تشكيك من الناحية الفقهية فى من كان يعلم ذلك وينبغى أن تكون العبادة على حق ".

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وأضاف أمين دينية البرلمان، أن بناء المسجد يكون على ملك خاص ولا توجد فيه شبهة تعدى، مؤكدا على اتفاقه مع قال به الرئيس عبد الفتاح السيسى من أن " اللى يبنى جامع لربنا يسرق أرضه؟!"، وذلك نظرا لأنه يتماشى مع صحيح الدين.

وشدد أن "الإخوان" تبث السم فى العسل وتزور الحقائق بالسعى لتخريب الدولة وإيقاعها، كما أنها دائما تدعى بالزور على الدولة المصرية وكل حديثها عار تمام عن الصحة، والدولة بها إنجازات عملاقة تتجاهلها تماما فى حديثها.

كان قد افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددا من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، وتحدث الرئيس عن عدد من الملفات الشائعة والتي يأتي على رأسها مخالفات البناء، حيث أكد على خطورة هذا الملف بشكل يشبه خطر قضية سد النهضة، مشددا على أن الدولة لم تتخذ أي إجراء صارم تجاه هذا الملف بشكل مفاجئ، حيث تم الحديث عنه منذ 3 سنوات.، كما تطرق الرئيس إلى القنوات المسيئة التي تعمل على تقليب الرأي العام من خلال قلب الحقائق، محذرا من الانزلاق وراء الشائعات التي لا ترضى الله سبحانه وتعالى".