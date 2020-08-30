شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الوفد عن القضاء على العشوائيات : ثمرة من ثمرات المشروع الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال المستشار بهاء أبو شقة ، رئيس حزب الوفد، إن من أعظم الإنجازات التى حققها المشروع الوطنى قضية القضاء على العشوائيات فى مصر سواء كانت فى القاهرة الكبرى أو عواصم المحافظات المختلفة، مؤكدا أن هذه القضية ظلت وصمة عار على جميع الحكومات التى سبقت ثورة 30 يونيو، وكانت العشوائيات كارثة فى البلاد بكل ما تحمله هذه العبارة من معان، بل انها كانت واجهة مسيئة الى الدولة المصرية وللشعب المصري، وكان أعداء الأمة المصرية، يتخذون من هذه العشوائيات، ما يسيء الى مصر الحضارة التى يمتد تاريخها إلى سبعة آلاف عام وقد تم استغلال هذه العشوائيات بشكل سلبي، لتشويه صورة البلاد، حتى أن الكيل زاد وطفح بسبب هذه العشوائيات، ووجدنا الذين يصطادون فى الماء العكر، يتخذون من هذه العشوائيات ذرائع للنيل من البلاد، وتهديد الأمن القومى المصري.

وأضاف رئيس حزب الوفد، في مقال نشره عبر الصفحة الرسمية للحزب، عندما نقول ان أعظم انجاز من الإنجازات العظيمة التى حققها المشروع الوطني، هو القضاء على العشوائيات فهذا حق بالفعل، لأن القضاء على هذه الظاهرة التى استمرت لعدة عقود، كان بمثابة حلم، لكن الواقع يشهد الآن بأن القاهرة الكبرى خلت من العشوائيات، وقامت الدولة المصرية ببناء المساكن الآدمية لأهلنا الذين ظلوا كثيراً يعانون الأمرين من عشش الصفيح والكروتون أو المساكن غير الآدمية، ولم يقتصر الآن فقط على القاهرة الكبرى وإنما شمل ذلك كل المحافظات على مستوى الجمهورية ابتداء من الإسكندرية فى الشمال وحتى أسوان فى الجنوب.

Advertisements

وتابع قائلا :" لقد وفرت الدولة المساكن البديلة الآدمية والمؤثثة تأثيثاً يليق بالمواطن المصري، وتم التسليم للأهالي، وكان آخر ذلك ما تم أمس من تسليم عدة وحدات سكنية لأهالينا فى مدينة السادس من أكتوبر، لقد حققت مصر بهذه الأعمال فى القضاء على ظاهرة العشوائيات إنجازاً حقيقياً، لا يقدر على ذلك إلا دولة حقيقية، تريد توفير الحياة الآدمية للشعب، وهذا يعد ثمرة من ثمرات المشروع الوطني، وباتت مصر الجديدة الخالية من العشوائيات فى نظر العالم، دولة متحضرة.

ولفت أن مصر بدون عشوائيات، تعنى جلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية بالبلاد، وتعنى وجود انتعاش فى حالة السياحة الواردة إلى البلاد وتعنى أيضاً تفويت الفرصة على أهل الشر الذين يريدون الاساءة والنيل من الأمن القومي، وتفويت الفرصة عليهم فى الاصطياد فى الماء العكر.. هذه هى صورة مصر الجديدة التى يشهد لها المجتمع الدولى بالتقدم والرقي، إضافة الى الإشادة بكل إجراءات الإصلاح والبناء التى تقوم بها منذ ثورة 30 يونيو وحتى الآن، وعندما تقضى مصر على العشوائيات، فإن معنى ذلك ان مصر تسير فى الطريق الصحيح نحو الدولة الديمقراطية العصرية الحديثة.