شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحليم قنديل: مواجهات عبد الناصر للإخوان سحبت البساط من تحت أقدامهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكاتب الصحفى عبد الحليم قنديل، إن محمود عزت هو أخطر قيادات الجماعة الإرهابية هذا الرجل الصامت مستر إكس الجماعة وبعد اختفائه لمدة 7 سنوات وكيف اختفى ولا أريد أن أعلق على هذه السنوات لأنه جزء من عمل القيادات الأمنية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة إكسترا نيوز، أن القبض على محمود عزت هو اعتقال لأهم شخص فى جماعة الإخوان المسلمين وصدر ضده حكمان بالإعدام وحكم بالمؤبد وسيتم إعادة هذه المحاكمات مرة أخرى، وهو أيضا ابن لجماعة القطبيين فى تاريخ الإخوان وقبض عليه فى مؤامرة 1965 التى كان يقودها سيد قطب وعلينا أن نتذكر أنه لا يمكن إعادة التاريخ ولكن تبقى عظاته ودروسه صالحة للبناء عليها فى الحاضر والمستقبل وعبد الناصر واجه الإخوان مرتين الأولى فى 54 ومرة أخرى فى 65 الأولى كجماعة واسعة الانتشار والمرة الثانية كعصابة تريد تفجير القناطر الخيرية وتجربة عبد الناصر سحبت البساط من تحت أقدام الجماعة الإرهابية، والمواجهة الأمنية مطلوبة ولكن لابد من مواجهة اجتماعية واقتصادية.