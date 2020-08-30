شكرا لقرائتكم خبر عن خبير إعلام رقمى: الجماعة الإرهابية تزيف الأخبار لإثارة البلبلة بمصر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور فتحى شمس الدين، أستاذ الإذاعة والتليفزيون وخبير الإعلام الرقمى، إنه ليس جديدا على جماعة الإخوان الإرهابية ومن يمولها من قطر وتركيا أن يقوموا بتزييف أخبار على المجتمع المصرى.

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وأضاف شمس الدين، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج المواجهة المذاع على قناة إكسترا نيوز: "هم يقومون بتزييف الأخبار على المجتمع المصرى بصورة دائمة ولا يعتمدون على تصريح من مسئول أو احد الوزراء وهم يعتمدون بشكل شبه يومى إطلاق عدد من الشائعات والأخبار لإحداث حالة من البلبلة فى الشارع المصرى .

وتابع أستاذ الإذاعة والتليفزيون وخبير الإعلام الرقمى، أن جماعة الإخوان الإرهابية يلعبون على وتر الدين لأنهم يعلمون أن المجتمع المصرى متدين بالفطرة ومن الممكن أن يقبل أى شيء يحدث فى مختلف المجالات إلا الدين لانه شيء مقدس لا يمكن المساس به.

وأكمل شمس الدين حديثه قائلا إنهم يقتصون عدد من تصريحات الوزراء والمسئولين وإعادة هيكلتها وفبركتها من خلال البرامج مثل الفوتوشوب وبرامج الفيديو وإعادة نشره وتضخيمه على نطاق واسع على مواقع السوشيال ميديا.