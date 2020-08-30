شكرا لقرائتكم خبر عن باحث فى حركات الإسلام السياسى يوضح كيف يجند الإخوان الطلاب بأعمار مبكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال إبراهيم ربيع الباحث فى شئون حركات الإسلام السياسى، إن الإخوان لن يملوا وسيظلون كعادتهم بعد كل انتكاسة وكل أزمة ومن المعلوم أن تنظيم الإخوان تم تأسيسه من خلال المخابرات الإنجليزية الدولة الاستعمارية الكبرى ليقوم بتحقيق هدف الاستعمار.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج المواجهة المذاع على قناة إكسترا نيوز: "هدف الاستعمار الذى تم إنشاء الجماعة من أجله هو إخضاع الشعوب لإرادة المحتل وكان لابد من تزييف وعى المواطن وهذه كانت وسيلة التنظيم وكان لابد أن يبدأ الأمر مبكرا ويتسلم المواطن وهو فى مرحلة الأشبال ثم يتم تسليمه لقسم ثانى فى الإعدادية ثم الثانوية والجامعة 4 اقسام تعمل على تزييف وعى المواطن من 10 سنوات وحتى 22 سنة، مرحلة ثانوى مرحلة انتقالية من الطفولة للشباب وهو فى فترة المراهقة".