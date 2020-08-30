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مطالب برلمانية بتفعيل مجموعات التقوية بالمدارس لمواجهة الدروس الخصوصية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، على ضرورة تفعيل مجموعات التقوية بالمدارس بمنظومة متكاملة علي مستوي الجمهورية لتكون تحت مرأى ومسمع من المدارس، فضلا عن أن ضوابط العمل بها ستكون معروفة للجميع. 

 

ولفت في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إلى أن تفعيل هذه المجموعات والاهتمام بها من شأنه أن يساهم في القضاء على الدروس الخصوصية التي تعرقل تطوير التعليم، لذلك فإن هذه المجموعات يجب أن تكون لجميع المراحل التعليمية، وأن يتم متابعة تنفيذها بكل دقة والإعلان عنها فى أماكن واضحة، واختيار المعلمين الكفاءات والمتميزين للمشاركة فى هذه المجموعات.

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واختتم عضو مجلس النواب حديثه بالتأكيد على أن الفترة الماضية شهدت ممارسات لم نكن نرغب في الوصول إليها وذلك مثل القبض على عدد من المدرسين  بسبب إعطائهم الدروس الخصوصية، لذلك فإنه يجب البحث عن حلول عملية على المدى الطويل للتخلص من هذه الظاهرة، مع الإيمان الكامل والدعم لكل جهود تطوير التعليم من القيادة السياسية والجهود المبذولة من وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي.

 

يذكر أنه على الرغم من الجهود التى تبذلها التربية والتعليم بشأن التصدي لظاهرة الدروس الخصوصية، إلا أنه مع قبيل الإعلان عن خطة العام الدراسى الجديد بدأ بعض الطلاب خاصة المرحلة الثانوية الانتظام فى الدروس الخصوصية، ولهذا خرجت مطالب برلمانية بضرورة أن يكون هناك آليات جديدة وحلول جذرية لهذه الظاهرة،.

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