شكرا لقرائتكم خبر عن قيادات إخوانية هاربة تصف قناة مكملين بـ"المفلسة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثير من المتخصصين وغير المتخصصين، كشفوا حقائق عن قنوات جماعة الإخوان الإرهابية، إلا أن هناك مفاجأة مدوية بعدما خرجت قيادات من قبل الجماعة الإرهابية تنقد تلك القنوات وتصفها بالـ"مفلسة"، إذ فتح ماجد عبد الله، المذيع الإخوانى على قناة الشرق الإخوانية، النار على قناة مكملين، قائلا فى تصريح له عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "أن يظهر على شاشة قناة مكملين تافه لحظة ظهوره الأول في يناير .. وأما أن تستمح باستخدامها لتأكيد أن هذه هي شخوص يناير وأنها لم تكن ثورة.. وأما أن يدير الحوار الزميل سيد توكل الذي لا يملك القدر الكافي من الجرأة والحرفة لإيقاف معتوه مدعي الجنون، فهذه كانت أكبر رسائل مكملين لنا جميعا .. إعلام الإخوان انتهى".

وجاء انتقاد قيادات الإخوان عندما حاولت التغطية على فضائحها باستضافة وائل غنيم، وأضاف ماجد عبد الله، عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك": "ملحوظة..لو فعلتها الشرق لقلت عليها ما كتبته عن مكملين..لا أحد فوق المحاسبة".

كما شن أشرف الزندحى، عضو مجلس شورى جماعة الإخوان، الهارب هجوما على قنوات الإخوان، واصفا قناة مكملين بـ"مفلسين"، قائلا عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "السؤال الذى يطرح زفت وقطران على دماغ العاملين والقائمين على قناة مفلسين، ما هى القيمة أو الفائدة من استضافة شخص سليط اللسان على القناة ؟!!".