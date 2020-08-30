العراق يسجل 3731 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 3860 مصاباً

وذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "تم فحص ( 20193) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1587326 )".وأضافت أنها "سجلت هذا اليوم (3860) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:بغداد / الرصافة 446بغداد / الكرخ 382مدينة الطب 104النجف الأشرف 240السليمانية 76أربيل 217كربلاء 276كركوك 333ديالى 121واسط 156البصرة 479ميسان 140بابل 205الديوانية 120ذي قار 235الأنبار 133المثنى 112نينوى 85

وأوضحت الوزارة، أن "الإصابات الجديدة لهذا اليوم : 3731 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة 374

بغداد الكرخ 346

مدينة الطب 62

النجف 334

السليمانية 161

أربيل 138

دهوك 241

كربلاء 269

كركوك 118

ديالى 75

واسط 246

البصرة 395

ميسان 137

بابل 53

الديوانية 163

ذي قار 242

الأنبار 35

المثنى 187

نينوى 128

صلاح الدين 27

وأشارت إلى أن "الوفيات 68 حالة وكما يلي :

بغداد الرصافة 5

بغداد الكرخ 3

مدينة الطب 1

النجف 1

السليمانية 1

أربيل 14

دهوك 2

كربلاء 1

كركوك 4

ديالى 1

واسط 2

البصرة 8

ميسان 1

بابل 3

الديوانية 1

الأنبار 2

المثنى 4

نينوى 14

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وأكدت أن "مجموع الشفاء : 172880 ( نسبة الشفاء 74.8 %)

مجموع الإصابات : 231177

الحالات الكلية تحت العلاج : 51338

الراقدون في العناية المركزة: 542

مجموع الوفيات: 6959