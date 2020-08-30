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العراق يسجل 3731 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 3860 مصاباً

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أعلنت وزارة الصحة والبيئة، تسجيل 3731 إصابة جديدة بفيروس ، فيما أشارت إلى تماثل 3860 حالة للشفاء.
وذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "تم فحص ( 20193) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1587326 )".

وأضافت أنها "سجلت هذا اليوم (3860) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:
بغداد / الرصافة 446
بغداد / الكرخ 382
مدينة الطب 104
النجف الأشرف 240
السليمانية 76
أربيل 217
كربلاء 276
كركوك 333
ديالى 121
واسط 156
البصرة 479
ميسان 140
بابل 205
الديوانية 120
ذي قار 235
الأنبار 133
المثنى 112
نينوى 85

وأوضحت الوزارة، أن "الإصابات الجديدة لهذا اليوم : 3731 حالة، وكما يلي:
بغداد الرصافة 374
بغداد الكرخ 346
مدينة الطب 62
النجف 334
السليمانية 161
أربيل 138
دهوك 241
كربلاء 269
كركوك 118
ديالى 75
واسط 246
البصرة 395
ميسان 137
بابل 53
الديوانية 163
ذي قار 242
الأنبار 35
المثنى 187
نينوى 128
صلاح الدين 27

وأشارت إلى أن "الوفيات 68 حالة وكما يلي :
بغداد الرصافة 5
بغداد الكرخ 3
مدينة الطب 1
النجف 1
السليمانية 1
أربيل 14
دهوك 2
كربلاء 1
كركوك 4
ديالى 1
واسط 2
البصرة 8
ميسان 1
بابل 3
الديوانية 1
الأنبار 2
المثنى 4
نينوى 14

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وأكدت أن "مجموع الشفاء : 172880 ( نسبة الشفاء 74.8 %)
مجموع الإصابات : 231177
الحالات الكلية تحت العلاج : 51338
الراقدون في العناية المركزة: 542
مجموع الوفيات: 6959

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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