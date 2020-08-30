الصحة العالمية: حالات الإصابة العالمية بكورونا تفوق 5 مرات الإنفلونزا الحادة



ما يزال فيروس كورونا المستجد ينتشر في مختلف دول العالم متجاوزا 25 مليون إصابة. وتغيرت بؤرة الوباء من جديد حيث أخذت الهند الصدارة من الولايات المتحدة وأميركا اللاتينية. وحسب بيانات منظمة الصحة العالمية، فإن العدد الرسمي لحالات الإصابة العالمية بفيروس كورونا يزيد الآن 5 مرات على عدد حالات الإنفلونزا الحادة المسجلة سنويا.



وأودى الوباء بحياة أكثر من 840 ألف إنسان في أنحاء العالم. وبذلك تخطت وفيات كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا الحد الأقصى لمعدلات الوفيات المرتبطة بالإنفلونزا، والذي يتراوح بين 290 ألفا و650 ألفا.

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