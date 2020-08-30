نصر الله: لسنا مستعجلين في الرد وننتظر خروج الجنود الإسرائيليين من جحورهم

أكد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، أن معادلة المقاومة تغيرت، مشيراً الى أن المقاومة غير مستعجلة وتنتظر خروج الجنود الإسرائيليين من "جحورهم".
وأضاف نصر الله في كلمة ألقاها اليوم الأحد، بمناسبة العاشر من محرم: "لو نفذنا ردا من أجل الاستعراض الإعلامي لأضعنا معادلة الردع مع جيش الاحتلال ولسنا مستعجلين للرد".
وأوضح أن الجيش الإسرائيلي يدرك أن هدفنا ليس ضرب وتدمير آلية أو عربة، بل استهداف جنوده.
وتابع الأمين العام لـ"حزب الله" أن "الجنود الإسرائيليين سيخرجون في نهاية المطاف من جحورهم، التي اختبأوا فيها مؤخرا وسنلاقيهم وننفذ ردنا".
وأوضح أن الجيش الإسرائيلي يدرك أن هدفنا ليس ضرب وتدمير آلية أو عربة، بل استهداف جنوده.
وتابع الأمين العام لـ"حزب الله" أن "الجنود الإسرائيليين سيخرجون في نهاية المطاف من جحورهم، التي اختبأوا فيها مؤخرا وسنلاقيهم وننفذ ردنا".
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