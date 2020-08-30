رئيس وزراء الأرجنتين يطالب ميسي بالعودة إلى ناديه القديم

2020-08-30 | 14:10
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طالب ألبرتو فرنانديز، رئيس وزراء الأرجنتين، مواطنه ليونيل ميسي نجم برشلونة الاسباني، بالعودة إلى حيث بدأ كرة القدم، واللعب في الدوري الأرجنتيني.
وقال رئيس وزراء الأرجنتين، ألبرتو فرنانديز في مؤتمر صحفي اليوم: "برشلونة كان ناديًا فريدًا في السنوات الأخيرة مع ميسي، أتمنى أن ينهي ليو مسيرته حيث بدأ".
وأضاف: "أتمنى عودته إلى الأرجنتين، ليو في قلوبنا جميعًا ولم نتمكن أبدًا من رؤيته يلعب في أرضنا مع فريق من الأرجنتين، لذلك أريد منه العودة".
واختتم موجهًا حديثه لـ ميسي: "ليو نحن نحبك كثيرًا، أمنحنا متعة المجيء إلى هنا وانهاء مسيرتك حيث بدأت، في نيوز أولد بويز، هذا ناديك ونادي طفولتك".
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