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رئيس وزراء الأرجنتين يطالب ميسي بالعودة إلى ناديه القديم

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2020-08-30 | 14:10

رئيس وزراء الأرجنتين يطالب ميسي بالعودة إلى ناديه القديم

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طالب ألبرتو فرنانديز، رئيس وزراء الأرجنتين، مواطنه ليونيل نجم الاسباني، بالعودة إلى حيث بدأ كرة القدم، واللعب في الدوري الأرجنتيني.
يبدو أن وداع برشلونة الآن وشيكًا، وليونيل ميسي سيضطر إلى اللعب مع نادي جديد في الموسم المقبل، بعدما طلب الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال رئيس وزراء الأرجنتين، ألبرتو فرنانديز في مؤتمر صحفي اليوم: "برشلونة كان ناديًا فريدًا في السنوات الأخيرة مع ميسي، أتمنى أن ينهي ليو مسيرته حيث بدأ".


وأضاف: "أتمنى عودته إلى الأرجنتين، ليو في قلوبنا جميعًا ولم نتمكن أبدًا من رؤيته يلعب في أرضنا مع فريق من الأرجنتين، لذلك أريد منه العودة".

واختتم موجهًا حديثه لـ ميسي: "ليو نحن نحبك كثيرًا، أمنحنا متعة المجيء إلى هنا وانهاء مسيرتك حيث بدأت، في نيوز أولد بويز، هذا ناديك ونادي طفولتك".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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