أعلنت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، الاحد، أن عدد قتلى انفجار مرفأ بيروت ارتفع إلى 190، فيما تجاوز عدد الجرحى 6500، ولا يزال ثلاثة أشخاص في عداد المفقودين.
وأضاف أن 50 ألف منزل وتسعة مستشفيات رئيسية و178 مدرسة تضررت.
وتحقق السلطات اللبنانية في سبب انفجار مادة شديدة الانفجار كانت مخزنة منذ سنوات دون مراعاة قواعد الأمان والسلامة، مما أدى إلى تدمير مساحات شاسعة من المدينة وإثارة الغضب من نخبة سياسية يحملها كثيرون بالفعل مسؤولية الانهيار الاقتصادي في البلاد.
وقال الجيش أمس السبت، إن 7 أشخاص ما زالوا في عداد المفقودين، وهم ثلاثة لبنانيين وثلاثة سوريين ومصري واحد.
واستقالت الحكومة الحالية بسبب الانفجار، ومن المقرر أن تجري الرئاسة محادثات مع الكتل البرلمانية، يوم الاثنين المقبل، لتعيين رئيس وزراء جديد.
كانت هذه تفاصيل خبر حصيلة ضحايا انفجار بيروت ترتفع الى 190 قتيلا و6500 مصاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.