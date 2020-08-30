بالصور.. الحريق داخل سوق الآثوريين

تنشر الخليج 365، صوراً للحريق الذي اندلع داخل محل لبيع الاكسسوارات في سوق الآثوريين بمنطقة الدورة جنوبي بغداد، والذي تم إخماده دون حدوث خسائر بشرية، بحسب مصدر أمني.

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