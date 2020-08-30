عطل تقني يطال الانترنت عالمياً وتأثر عدد من البلدان

شكا عدد كبير من المستخدمين في دول عربية بينها عالمية من انقطاع خدمات الانترنت.

وقال موزعون محليون في إحدى الدول العربية، إن "السبب يعود الى عطل مركزي في "أوجيرو". من جانبها، نقلت صحيفة النهار عن مصدر قوله، ان "العطل من اوجيرو ويجري العمل على اصلاحه والانقطاع في مناطق عدة وبطء شديد في مناطق اخرى".



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