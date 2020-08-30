امانة بغداد تعلن نجاح خطتها الخدمية والبدء بحملة تنظيف

اعلنت امانة بغداد، الاثنين، نجاح خطتها الخدمية، والمباشرة بحملة لتنظيف وغسل وتعفير المنطقة المحيطة بمرقد الامامين الكاظمين عليهما السلام. وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "ملاكات دائرة بلدية الكاظمية المقدسة وبعد انتهاء مراسم الزيارة بحملة لتنظيف وغسل وتعفير المنطقة المحيطة بمرقد الامامين الكاظمين عليهما السلام".



واضافت ان الحملة شملت "مسارات الزائرين والشوارع المحيطة بالمرقد الشريف"، معلنة "نجاح خطتها الخدمية الخاصة بزيارة العاشر من محرم الحرام في مدينة الكاظمية المقدسة".

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