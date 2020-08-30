اخماد حريق اندلع في محل لبيع الاكسسوارات جنوبي بغداد

افاد مصدر امني، الاحد، باخماد حادث حريق اندلع في محل لبيع الاكسسوارات بمنطقة الدورة جنوبي بغداد. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، "بعمليه سريعه وبكل مهنيه مركز البياع يخمدون حادث حريق داخل محل اكسسوارات مساحته ٣ في 4 في سوق الاثورين بمنطقة الدوره". واضاف المصدر أن "المحل من مادة السندويج بنل، حيث تم محاصرة النيران وعدم انتشارها للمحلات المجاوره علماً ان السوق بالكامل من السندويج بنل والحادث بدون اضرار بشرية".

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