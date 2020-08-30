إسرائيل تأمل بتوقيع اتفاق السلام مع الإمارات في سبتمبر

كتبت أسماء لمنور في الأحد 30 أغسطس 2020 01:34 مساءً - منذ ساعتين

كشف مسؤول إسرائيلي، اليوم الأحد، عن أمله في إقامة مراسم توقيع اتفاق السلام مع الإمارات، في واشنطن، بحلول منتصف سبتمبر المقبل.

وقال وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي أوفير أكونيس في تصريح لتلفزيون ”كان“ أن الموعد قد يحدده كبار مساعدي نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما يزورون أبوظبي غدا الاثنين لإجراء محادثات.

ومن المقرر أن يصل جاريد كوشنر مستشار وصهر ترامب ومسؤولون أمريكيون آخرون إلى إسرائيل اليوم الأحد للإعداد للمحادثات في الإمارات.

وأردف أنه ”من المتوقع أن يتم التوقيع على هذه الاتفاقية في سبتمبر بمدينة واشنطن، وأنه من المفترض أن يكون تحديد موعد التوقيع من نتائج المحادثات التي تنعقد في الساعات الأربع والعشرين المقبلة في الإمارات“.

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ولفت إلى أن ”حكومة نتنياهو تأمل أن تتم المراسم قبل رأس السنة العبرية الجديدة التي توافق يوم 18 سبتمبر/أيلول المقبل“.

وأردف أكونيس قائلا: ”نحن نتحدث عن اتفاقات تجارية قيمتها 500 مليون دولار في المراحل الأولى وهذا سيستمر في الزيادة طول الوقت، وإن مثل هذه الاتفاقات الثنائية ستفتح المجال أمام استثمارات ثلاثية أي أمام مشروعات إضافية مع دول أخرى في المنطقة“.

وأعلنت الإمارات في 13 أغسطس التوصل لاتفاق سلام تاريخي مع إسرائيل بوساطة أمريكية.