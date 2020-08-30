القدس - بواسطة محمد عز العرب - طرأ ارتفاع مقلق بعدد الحالات النشطة بفيروس كورونا في عدة بلدات عربية، في مقدمتها مدينة الطيرة التي بلغ عدد الحالات فيها 503 حالات، بالإضافة إلى كل من أم الفحم بـ316، دالية الكرمل بـ204 وبيت جن بـ181 حالة؛ وفقا للمعطيات الصادرة عن وزارة الصحة لغاية الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم، الأحد.
وفيما يلي عدد الحالات النشطة بالفيروس في كل بلدة من البلدات العربية، لغاية صباح اليوم، وفقا لتقرير وزارة الصحة:
الطيرة: المصابون 503
رهط: المصابون 374
كفر قاسم: المصابون 373
الناصرة: المصابون 225
أم الفحم: المصابون 316
سخنين: المصابون 206
الطيبة: المصابون 209
يركا: المصابون 91
عيلوط: المصابون 68
قلنسوة: المصابون 130
جديدة المكر: المصابون 175
طلعة عارة: المصابون 161
عين ماهل: المصابون 104
باقة الغربية: المصابون 73
بيت جن: المصابون 181
يافة الناصرة: المصابون 42
كفر مندا: المصابون 57
شفاعمرو: المصابون 74
دير الأسد: المصابون 35
كفر قرع: المصابون 48
كفر برا: المصابون 68
مجد الكروم: المصابون 69
جت: المصابون 88
العزير: المصابون 38
الزرازير: المصابون 17
كفر كنا: المصابون 78
إكسال: المصابون 19
عرعرة: المصابون 80
حرفيش: المصابون 20
طمرة: المصابون 43
دالية الكرمل: المصابون 204
جسر الزرقاء: المصابون 54
جلجولية: المصابون 67
نحف: المصابون 34
المغار: المصابون 59
البعنة: المصابون 34
دبورية: المصابون 31
زيمر: المصابون 41
أبو سنان: المصابون 45
بسمة عارة: المصابون 21
يانوح جث: المصابون 38
عرابة: المصابون 23
شعب: المصابون 28
كفر ياسيف: المصابون 17
كابول: المصابون 16
دير حنا: المصابون 34
عبلين: المصابون 40
جولس: المصابون 19
اللقية: المصابون 167
كسرى سميع: المصابون 40
شيخ دنون: المصابون 20
ساجور: المصابون 22
كعبية طباش حجاجرة: المصابون 30
الرينة: المصابون 46
الفريديس: المصابون 35
الرامة: المصابون 19
طرعان: المصابون 32
البعينة نجيدات: المصابون 19
المشهد: المصابون 16
كسيفة: المصابون 16.
كانت هذه تفاصيل خبر كورونا في المجتمع العربي: ارتفاع مقلق بالإصابات في عدة بلدات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.