الحكومة اللبنانية: ارتفاع أعداد ضحايا انفجار مرفأ بيروت إلى 190 قتيلاً و 6500 جريحاً

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جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
ارتفع عدد قتلى انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في الرابع من الشهر الجاري إلى 190 قتيلا.
ووفقاً لـ”سكاي نيوز عربية”، قالت الحكومة اللبنانية في تقرير لها: إن عدد ضحايا انفجار مرفأ بيروت هذا الشهر ارتفع إلى 190 قتيلا و6500 جريح، بينما لا يزال 3 أشخاص في عداد المفقودين.
وتحقق السلطات اللبنانية في سبب انفجار مادة شديدة الانفجار كانت مخزنة منذ سنوات في الميناء دون مراعاة قواعد الأمان والسلامة، مما أدى إلى تدمير مساحات شاسعة من العاصمة اللبنانية وإثارة الغضب من نخبة سياسية يُحملها كثيرون بالفعل مسؤولية الانهيار الاقتصادي في البلاد، بحسب ما ذكرت رويترز.
وقال الجيش اللبناني، أمس السبت، إن 7 أشخاص ما زالوا في عداد المفقودين، وهم 3 لبنانيين و3 سوريين ومصري واحد.
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