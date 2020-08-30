شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تغيير 14 وزيرا في تشكيل الحكومة السورية الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 30 أغسطس 2020 متابعات_ الخليج 365 أصدر الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الأحد، مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة حسين عرنوس، والذي تضمن تغيير 14 وزيرا.

وبحسب المرسوم الرئاسي، تضم الحكومة السورية 28 وزيرا إضافة إلى 4 وزرا دولة، واحتفظ وزراء: الخارجية والدفاع والداخلية والإعلام بمناصبهم. ويكشف التشكيل الجديد عن تغيير 14 وزارة، أبرزها وزارات: الزراعة والمالية والعدل والتربية. Advertisements وجرى تكليف عرنوس بتشكيل الحكومة السورية الجديدة الثلاثاء الماضي، بعد توليه منصبه في 11 يونيو/حزيران الماضي بعد إقالة رئيس الوزراء عماد خميس. وتعد حكومة عرنوس هي السادسة منذ اندلاع الحرب في سوريا في شهر مارس/آذار 2011. ومنتصف يوليو الماضي، شهدت سوريا إجراء انتخابات برلمانية، كان قد تم تأجيل موعدها مرتين منذ أبريل/نيسان الماضي، على وقع تدابير التصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

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