الولايات المتحدة تسجل 44656 إصابة و 978 وفاة جديدة بـ كورونا"

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 30 أغسطس 2020 Advertisements متابعات_ الخليج 365 سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 44,656 إصابة مؤكدة و 978 حالة وفاة جديدة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

ووصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة - وفقا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها - إلى 5,890,532 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 181,143 حالة وفاة.

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