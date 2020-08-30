ولي عهد أبوظبي: علاقاتنا مع اليابان بلغت آفاقاً استراتيجية جديدة في فترة قيادة شينزو آبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 30 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن العلاقات الإماراتية اليابانية ازدهرت في فترة قيادة شينزو آبي رئيس الوزراء الياباني المستقيل وبلغت آفاقاً استراتيجية جديدة، وفقا للبيان.



وقال على حسابه في «تويتر»: «في فترة قيادة صديقي العزيز شينزو آبي رئيس الوزراء الياباني، ازدهرت العلاقات الإماراتية اليابانية، وبلغت آفاقاً استراتيجية جديدة.. كما كانت له مساهمات دولية هامة لجعل العالم أكثر أماناً وسلاماً وازدهاراً.. تمنياتنا له دوام الصحة والعافية والتوفيق في محطته القادمة». وأعلن رئيس الوزراء الياباني أول من أمس استقالته من منصبه لظروف صحية.

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وكشفت تقارير وإحصاءات بوابة الإمارات للمعلومات التجارية الصادرة عن وزارة الاقتصاد عن التطور الكبير في حجم التبادل التجاري بين الإمارات واليابان، حيث ارتفع من 28.7 مليار درهم عام 2010 إلي 53.5 مليار درهم بنهاية عام 2019 بزيادة مقدارها 24.8 مليار درهم وبنسبة نمو 86.6%، وسجل عام 2017 أعلى معدل للتبادل التجاري بين البلدين حيث بلغ 57.8 مليار درهم، وترجع الزيادة في حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال هذا العام إلى ارتفاع حجم تجارة إعادة التصدير بينهما لتصل إلى 3.8 مليارات درهم مقابل 603 ملايين درهم لعام 2018 و2.1 مليار درهم لعام 2016. وشهدت الصادرات غير النفطية الإماراتية لليابان زيادة كبير، حيث ارتفعت من 245.6 مليون درهم بنهاية عام 2010 إلي 4.4 مليارات درهم بزيادة مقدارها 4.16 مليارات درهم وبنسبة نمو 1700%، كما ارتفعت تجارة إعادة التصدير بين البلدين لتلامس 3 مليارات درهم بنهاية عام 2019 مقابل 681 مليون درهم بنهاية عام 2010 بزيادة مقدارها 2.3 مليار درهم وبنسبة نمو 338%، كما ارتفعت الواردات اليابانية للإمارات لتصل إلى 44.9 مليار درهم مقابل 28.4 مليار درهم بنهاية عام 2010 بزيادة مقدارها 16.5 مليار درهم وبنسبة نمو 58.1%.

ووفقاً لأحدث إحصاءات الوزارة فإن قيمة سلع الواردات بلغت خلال عام 2019 نحو 32.5 مليار درهم، وتمثلت أبرز الواردات في سيارات الأشخاص والنقل والمواسير والأنابيب والإطارات الهوائية، بينما بلغت قيمة الصادرات الإماراتية لليابان نحو 2.7 مليار درهم وتمثلت أبرز السلع في الألمنيوم الخام وخردة وفضلات الألومنيوم والنحاس وأدوات الطبخ والمائدة وأجهزة تخزين صلبة، بينما بلغت قيمة تجارة إعادة التصدير نحو 3.2 مليارات درهم وأبرز السلع السيارات والماس والمجوهرات والمعادن الثمينة والمحركات البخارية.

وتأتي الإمارات في المرتبة 10 عالمياً والأولى عربياً لأهم الشركاء التجاريين لليابان، وتمثل تجارة الإمارات ما يوازي نحو 40% من تجارة اليابان مع الدول العربية كافة، وباستثناء الصادرات النفطية من هياكل التجارة الخارجية بين كلا البلدين، فإن الإمارات تأتي في المركز الأول كأهم شريك تجاري لليابان على مستوى الدول العربية، مسجلة نحو 14.6 مليار دولار في حجم التبادل التجاري مع اليابان خلال 2019، مستحوذة بذلك على ثلث تجارة الدول العربية غير النفطية معها.

تعدّ الإمارات ثاني أكبر مورد نفط لليابان، حيث وفرت بحلول سبتمبر 2019 نحو 29.9% من إجمالي وارداتها من النفط، وفي عام 2018، حصلت اليابان على امتياز نفطي في أبوظبي على مدى الـ40 عاماً المقبلة. كما تصدر شركة أدنوك الغاز الطبيعي لليابان وزادت صادراتها على أكثر من 2500 شحنة غاز إلى اليابان على مدار أربعين عاماً، تنير بها 10% من المصابيح الكهربائية في طوكيو.