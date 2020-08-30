فيديو يوضح طبيعة العلاقة بين سعد والراحل.. الموت يفجع لمجرد والبشير عبدو

كشف الفنان سعد لمجرد، ليلة أمس السبت، أن عمه محمد لمجرد، شقيق الفنان البشير عبدو، فارق الحياة.

وأعلن لمجرد في منشور على أنستغرام خبر وفات عمه، وكتب:”عمي “محمد لمجرد” في ذمة الله”.

واستكمل لمجرد منشوره بالدعاء لعمه الراحل، وكتب:“ اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله اللهم بالماء والثلج والبرد… “.

وسبق أن نشر لمجرد عام 2014، فيديو رفقة عمه محمد، ويتضح من خلاله حجم التفاهمن وطبيعة العلاقة، التي كانت تجمع بينهما.