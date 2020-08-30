أصدر المغني بدر أخلوف عملا فنيا رفقة المغني زهير بهاوي، ليلة أمس الجمعة، بعنوان “خونة”، احتل، صباح اليوم الأحد، الرتبة الثالثة في “ترند” يوتوب.
وشارك بهاوي في العمل بكتابة كلماته، وتلحينها، إلى جانب إشرافه على الانتاج، والحضور مع صاحبها بدر مخلوفي في الغناء، والفيديو الكليب.
ويعتبر كليب “خونة” أول عمل احترافي لبدر أخلوف، الذي كانت له تجارب سابقة قبل الانقطاع عن الغناء.
يذكر أن بدر أخلوف من فريق عمل زهير بهاوي، إضافة إلى أنه صديقه المقرب.
كانت هذه تفاصيل خبر صداقة متينة وتعاون فني.. بدر أخلوف وزهير بهاوي في عمل جديد – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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