من حلم “الفردوس الأوروبي” إلى شاطئ بالعرائش..”حراكة” يكتشفون تعرضهم لعملية نصب بعد رحلة بحرية دامت يومين

لم يكن مهاجرون غير شرعيون يعتقدون أن يصلوا إلى سواحل مدينة العرائش، صباح أمس السبت، بعد يومين من الإبحار، بدل الوصول إلى السواحل الأوروبية.

وكشفت الإجراءات الأولية للبحث، أن المرشحين التسعة، تعرضوا للنصب والاحتيال من طرف شخصين بدعوى تهجيرهم بطريقة غير شرعية عبر المسالك البحرية صوب أوروبا، حيث تسلما منهم مبالغ مالية محددة في 15 ألف درهم للمرشح الواحد، وذلك قبل أن يبحروا بهم على متن قارب تقليدي لمدة يومين ويتم إنزالهم على شاطئ بمدنية العرائش، على أساس بلوغهم الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط.

وتمكنت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة العرائش، في الساعات الأولى من صباح اليوم، من توقيف المهاجرين غير القانونيين من أجل التحقيق معهم حول ظروف وملابسات عملية النصب التي تعرضوا لها، وكذا ترتيب الأثار القانونية اللازمة في حقهم.