قوات الاحتلال تختطف وتعتقل شبانًا فلسطينيين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قامت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال الليلة الماضية وصباح اليوم الأحد، باعتقال 6 فلسطينيين من الضفة الغربيّة المحتلة.

وقال نادي الأسير، في بيان، إن "مواطنين جرى اعتقالهما من طولكرم وهما: سمير عبد القادر اعمر (47 عاما)، وسامح عدنان عبيد (31 عاما)".

واختطفت وحدة المستعربين التابعة للقوات الخاصة من جيش الاحتلال، الأسير السابق ياسر وليد خزيمية من بلدة قباطية جنوبي جنين.

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ويُضاف إلى المعتقلين سيف الدين الجعبري من الخليل، والفتى إبراهيم نبيل نخلة (17 عامًا) من مخيم الجلزون في رام الله. ويُشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت من بلدة العيسوية في مدينة القدس المحتلة الشاب معتصم حمزة عبيد.

وفي سياق منفصل، يواصل خمسة أسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، إضرابهم المفتوح عن الطعام لفترات متفاوتة احتجاجا على اعتقالهم.

والأسرى المضربون هم: الأسير ماهر الأخرس والأسير محمد وهدان، والأسير موسى زهران، وعبد الرحمن شعيبات، بالإضافة للأسير القيادي في حركة "حماس" معتصم سمارة.