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شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل
الأحد 30 أغسطس 2020
أفادت لجنة الصحة الوطنية بالصين اليوم الأحد بأنها تلقت تقارير عن تسجيل تسع حالات إصابة مؤكدة جديدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني يوم أمس.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، عن اللجنة أن جميع الحالات الجديدة قادمة من الخارج.
ولم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة بسبب المرض يوم أمس.
وقالت اللجنة إن ما مجموعه 27 شخصا خرجوا أمس من المستشفيات بعد تعافيهم من الإصابة بالفيروس.
وحتى يوم أمس، بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني 85031 حالة، بينهم 244 مريضا لا يزالون يتلقون العلاج، وأربعة منهم في حالة خطيرة
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