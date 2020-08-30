تايلاند تسجل يوما بلا كورونا

الأحد 30 أغسطس 2020

أعلنت الحكومة في تايلاند أنه لم يتم تسجيل أي حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في البلاد.



وذكرت صحيفة "بانكوك بوست" أن مركز إدارة أزمة كورونا أعلن اليوم الأحد أنه لم يتم تسجيل أي حالات إصابة بفيروس كورونا بين الأشخاص الذين وصلوا إلى البلاد، إلى جانب عدم وجود إصابات منقولة محليا، ليبقى إجمالي الإصابات المؤكدة حتى الآن عند 3411 حالة.

ومن بين الحالات الإجمالية، تعافى 3252 شخصا، وهو ما يمثل 95.34%، بينما بقي 101 مريضا في المستشفيات.

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وظل عدد الوفيات عند 58 حالة منذ 2 يونيو، ما يجعل معدل الوفيات بين مرضى كوفيد-19 في تايلاند عند 1.7%.

وحتى الآن، سجلت البلاد 2444 إصابة منقولة محليا و474 حالة تم اكتشافها في مرافق الحجر الصحي.

وتم تسجيل معظم الحالات المؤكدة - 1839 حالة - في بانكوك ونونثابوري.