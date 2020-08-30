شكرا لقرائتكم خبر عن حصيلة ضحايا مرفأ بيروت: 190 قتيلاً و6.5 ألف مصاب والان نبدء بالتفاصيل

قالت حكومة تصريف الأعمال في لبنان في تقرير اليوم الأحد، إن عدد ضحايا انفجار مرفأ بيروت هذا الشهر ارتفع إلى 190 وتجاوز الجرحى 6500 بينما لا يزال ثلاثة في عداد المفقودين.

وقال الجيش أمس السبت، إن سبعة أشخاص ما زالوا في عداد المفقودين، وهم ثلاثة لبنانيين وثلاثة سوريين ومصري واحد. ولم يتضح بعد ما إذا كان قد تم العثور على بعضهم منذ ذلك الحين.

وذكر التقرير الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء اليوم الأحد أن انفجار الرابع من أغسطس أدى إلى تشريد 300 ألف شخص وتسبب في أضرار مباشرة قيمتها 15 مليار دولار.