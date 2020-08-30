شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تسجل أعلى حصيلة يومية لإصابات كورونا عالمياً والان نبدء بالتفاصيل

سجلت وزارة الصحة الهندية، زيادة قياسية في عدد حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا المستجد بلغت 78 ألفا و761 إصابة جديدة على مدار الـ24 ساعة الماضية، لتتجاوز إجمالي حصيلة الإصابات في البلاد 3 ملايين و500 ألف إصابة.

وبهذا، تحطم الهند سجلها الخاص بأعلى حالات الإصابة بفيروس كورونا المُبلغ عنها في 24 ساعة لليوم الثالث على التوالي. وهو أعلى ارتفاع في حصيلة الاصابات ليوم واحد في العالم برمته.

وذكرت قناة (إن دي تي في) الهندية، اليوم الأحد، أنه على مدار الـ24 الماضية أيضا تم تسجيل 948 حالة وفاة من جراء الإصابة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي حصيلة الوفيات المرتبطة بالفيروس في أنحاء البلاد إلى 63 ألفا و498 وفاة.