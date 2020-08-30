عمليات البصرة تعلن نجاح الخطة الأمنية الخاصة بالعشرة الأولى من محرم

وقال قائد العمليات اللواء الركن أكرم صدام مدنف، "نعلن لكم نجاح الخطة الأمنية الخاصة بالعشرة الأولى لشهر محرم الحرام". واشار مدنف الى أن "القوات الأمنية مازالت مستمرة بحالة الانتشار الواسع ضمن قاطع المسؤولية لحين إنتهاء جميع الشعائر الحسينية وزيارة الأربعين"، مشيدا بـ "عمل القوات الأمنية والعسكرية والجهود الكبيرة ألتي تبذل من قبلهم خلال الفترة الماضية التي شهدت إحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام في محافظة البصرة".

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