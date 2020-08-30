كشفت قيادة شرطة ديالى، الاحد، حقيقة اغتيال العالمة نور العزاوي في ديالى. وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "ما نشرته وسائل اعلامية مواقع تواصل اجتماعي حول اغتيال العالمة الدكتورة نور محمد العزاوي في المحافظة، عار عن الصحة". ودعت القيادة الى "توخي الدقة في نقل المعلومة".

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