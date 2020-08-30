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ميسي يغيب عن فحوص برشلونة الخاصة بفيروس كورونا

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2020-08-30 | 10:34

ميسي يغيب عن فحوص برشلونة الخاصة بفيروس كورونا

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نفذ النجم الأرجنتيني ليونيل قائد تهديده بعدم الحضور لموعد خضوعه لفحوصات فيروس استعدادًا للموسم الجديد.
جاء هذا بعدما تخلف ليونيل عن الموعد الذي حدده له النادي للخضوع للفحوصات عن طريق الفريق الطبي في مركز التدريب صباح اليوم الأحد.

وسيعاني ليونيل ميسي من الكثير من العقوبات من قبل ناديه برشلونة، حال استمر في التخلف عن تدريبات الفريق وتجمعاته.

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ويقترب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في الوقت الحالي من مغادرة برشلونة، بعدما تأزمت الأمور بينه وبين إدارة النادي.

وبعث ليونيل بفاكس أخبر من خلاله الإدارة رغبته في تفعيل البند الذي يسمح له بالرحيل بشكل مجاني في نهاية كل موسم.

وردت إدارة برشلونة على ليونيل ميسي، حيث أخبروه أن النادي غير مستعد للتخلي عن خدماته في الوقت الحالي، ولن يناقش أي عروض.

في الوقت نفسه يحضر الفحوصات لويس سواريز الذي تأكد رحيله عن النادي، ومن المنتظر ظهور الثلاثي إيفان راكيتيتش وأرتورو فيدال وصامويل أومتيتي.

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