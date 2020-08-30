توضيح من التربية بشأن امتحانات الدور الاول لمرحلة الاعدادي

اصدرت وزارة التربية، الاحد، توضيحا بشأن امتحانات الدور الاول لمرحلة الاعدادي. ونقلت صحيفة الصباح عن الوزارة انه "يحق لكل طالب لديه رقم امتحاني بتأدية امتحانات الدور الاول". واضافت انه "يسمح لكل طالب ليس لديه رقم امتحاني بتأدية امتحانات الدور الأول ولا تعتمد نتيجته لغاية إجراء التحقيق الأصولي مع ادارة المدرسة".

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