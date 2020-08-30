وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "ملاكاتها في دائرة ماء بغداد وبالتنسيق مع دائرة بلدية الكاظمية المقدسة قامت بتشغيل مشروع ماء الكاظمية الذي يغذي مدينة الكاظمية المقدسة بالماء الصافي باقصى طاقته الانتاجية منذ يوم امس وحتى اللحظة".



واضافت، أن "الهدف من ذلك جاء لتغطية الزيادة في الطلب وحاجة الزائرين والمواكب تزامناً مع زيارة العاشر من محرم الحرام في مدينة الكاظمية المقدسة".

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كانت هذه تفاصيل خبر تزامناً مع عاشوراء: تشغيل مشروع ماء الكاظمية باقصى طاقته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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