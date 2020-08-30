فرنسا تحقق مع ضابط كبير بشأن "خرق أمني"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت فرنسا اليوم الأحد أن ضابطا كبيرا يعمل مع حلف شمال الأطلسي (الناتو) خضع للتحقيق على خلفية "خرق أمني". ورفضت وزيرة القوات المسلحة الفرنسية فلورنس بارلي الكشف عن مزيد من التفاصيل حول الواقعة لكنها قالت إذاعة "أوروبا 1": "يخضع ضابط كبير للتحقيق بشأن.. خرق أمني" وذكرت الإذاعة أن ثمة اشتباها بأن ضابطا يعمل مع حلف شمال الأطلسي في إيطاليا أرسل وثائق حساسة إلى المخابرات الروسية.

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