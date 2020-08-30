الرئيس الأفغاني يدعم مفاوضات السلام مع طالبان بـ"مجلس المصالحة"

أصدر الرئيس الأفغاني أشرف غني، مرسوما رئاسيا بتشكيل المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية الأفغانية، بهدف المضي قدما في مفاوضات السلام مع حركة طالبان.



وجاء في المرسوم الرئاسي الأفغاني الذي صدر مساء السبت، أن المجلس يهدف لبناء إجماع وطني خلال مفاوضات السلام، حيث يضم من بين أعضائه، سياسيين وزعماء أحزاب سياسية ورجال دين.

وكلف المرسوم المجلس بمهمة تشكيل الجمعية العامة للمجلس في غضون أسبوع، لتضم زعماء دين كبار وبرلمانيين وأعضاء من المجالس الإقليمية الأفغانية، وممثلين عن القطاع الخاص وسياسيين وإعلاميين، فيما لم يضم التشكيل سوى امرأة واحدة.

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وقالت رئيس لجنة حقوق الإنسان المستقلة الأفغانية، شهر زاد أكبر، إن قيادة وعضوية المجلس تفتقر إلى النساء والشباب، مشيرة في تغريدة لها "ما هي الرسالة التي يبعثها ذلك حول الإقصاء على أساس الجنس بوصفه مبدأ رئيسي؟".

والمجلس الأعلى للمصالحة الوطنية الأفغانية، هو كيان منفصل يشرف على فريق التفاوض المكون من 21 عضوا، الذي تم تشكيله للمفاوضات المباشرة مع حركة طالبان.

وكانت حركة طالبان نفت الخميس الماضي، اتفاقها على إجراء محادثات سلام مع مسؤولين أفغان مطلع سبتمبر/أيلول المقبل.

وجاء رد طالبان بعد ساعات من إعلان كبير مفاوضي السلام بأفغانستان، عبدالله عبدالله، أن المحادثات ستبدأ الشهر المقبل.